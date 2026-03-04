Hohe Opferzahl entscheidend

Für die Vorlage setzte sich Isabelle Chassot (Mitte/FR) ein. Angesichts der knappen Zeit habe sie für sich entschieden, sich von den Bedürfnissen der Opfer leiten zu lassen, sagte sie. Zahlreiche Kosten - etwa der Erwerbsausfall von Angehörigen, die im Spital an der Seite Schwerverletzter seien - seien ohne Solidaritätsbeitrag nicht gedeckt.