Zudem hat der Kanton ein spezielles Spendenkonto eingerichtet, auf das private und institutionelle Beiträge einbezahlt werden können. Mehrere Personen und Organisationen hätten den Wunsch geäussert, Spenden zu überweisen. Diese Gelder seien ausdrücklich nicht zur Deckung der vom Kanton getragenen Kosten bestimmt, schreibt die Kantonsregierung in der Medienmitteilung.