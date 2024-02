Nun wollen die Gründeraktionäre um Daniel von Stockar den Verwaltungsratspräsidenten anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung absetzen und neue Mitglieder in das Gremium wählen lassen. Sie geben sich überzeugt, dass SoftwareOne in einer nächsten Phase in einem privaten Umfeld besser gedeihen würde und entsprechend ein Going-Private mit dem richtigen Partner im besten Interesse von SoftwareOne und aller Stakeholder wäre. Sie glauben auch, dass weitere Aktionäre ein solches Angebot unterstützen würden.