Gegen 09.30 Uhr rücken SoftwareOne um 9,6 Prozent auf 7,90 Franken vor, während der Gesamtmarkt (SPI) um 0,6 Prozent nachgibt. Damit können sich die Titel weiter vom Jahrestief von Mitte April (5,83 Fr.) absetzen, während das vor zwei Jahren gesehene Kursniveau von rund 17 Franken nach wie vor noch in weiter Ferne liegt.