Die Aktien von SoftwareOne schiessen am Donnerstag im frühen Handel in den Himmel. Der Software-Spezialist hat von der britischen Private-Equity-Gesellschaf Bain Capital gemeinsam mit den Gründeraktionären ein Kaufangebot erhalten. Der Verwaltungsrat - mit Ausnahme vom in den Ausstand getretenen Daniel von Stockar - schlägt das Angebot indes aus. Analysten räumen der Übernahme derweil gute Chancen ein.

15.06.2023 09:49