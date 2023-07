Am Donnerstag hatte zuvor Bloomberg bereits unter Verweis auf Insider geschrieben, Bain wolle die Offerte erhöhen. An der Börse sprang der Kurs in der Folge markant an. Zeitweise stand er mehr als 5 Prozent im Plus bei 19,10 Franken. SoftwareOne schlossen 3,9 Prozent höher auf 18,87 Franken.