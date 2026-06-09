Die neuen Ziele wurden anlässlich des Capital Markets Day vom Dienstag kommuniziert. Bis 2030 strebt SoftwareOne demnach ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine EBITDA-Marge von über 28 Prozent an. Zudem soll die Free-Cashflow-Conversion über den Zyklus hinweg mehr als 60 Prozent betragen. Die Dividendenpolitik sieht künftig eine Ausschüttung von 30 bis 50 Prozent des Reingewinns vor.