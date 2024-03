Die Gründeraktionäre werfen dem Verwaltungsrat im Zusammenhang mit der für den 18. April terminierten ausserordentlichen Generalversammlung zudem vor, dass er fadenscheinige und rechtlich unbegründete Argumente vorbringe, um die Konstituierung der Gruppe und das Eigentum der Gründeraktionäre an ihren Aktien in Frage zu stellen. «Bei seinem Versuch, die ordnungsgemässe und faire Durchführung der a.o. GV zu verhindern, ist der derzeitige Verwaltungsrat nicht einmal vor der haltlosen Drohung zurückgeschreckt, die Stimmrechte der Gründeraktionäre auszusetzen», schreiben die Gründeraktionäre in ihrer Mitteilung. Vor diesem Hintergrund hätten sie keine andere Wahl, als die Gruppe aufzulösen.