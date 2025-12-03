Die Personen würden verdächtigt, vertrauliche und kursrelevante Informationen des an der Schweizer Börse SIX kotierten IT-Unternehmens SoftwareOne ausgenutzt zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft (BA) am Mittwoch mit. In den drei Ländern seien zeitgleich Hausdurchsuchungen an den Privatdomizilen der Beschuldigten sowie an Standorten von SoftwareOne durchgeführt worden.