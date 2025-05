Insgesamt wurden SoftwareOne bis zum Ende der Angebotsfrist am Dienstagabend 75,75 Millionen Crayon-Aktien angedient, wie das Schweizer Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dazu kämen 6,26 Millionen Crayon-Aktien, die SoftwareOne bereits besitzt oder kontrolliert hatte. Das Unternehmen hatte bereits am Vorabend die Kontrolle von «über 90 Prozent» an Crayon vermeldet.