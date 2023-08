In den Monaten Januar bis Juni 2023 steigerte SoftwareOne seinen Umsatz um 2,9 Prozent auf 506,8 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Wachstumsmotor war dabei vor allem das Segment Software & Cloud Services, das um 5,8 Prozent zulegen konnte. Dagegen fiel das Wachstum im Bereich Solutions & Services mit lediglich 0,7 Prozent deutlich schwächer aus. Vor allem auch negative Währungseinflüsse haben das Ergebnis stark belastet. In konstanten Währungen hätte das Umsatzplus bei 8,5 Prozent gelegen.