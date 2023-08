Operative Verbesserungen in H2 erwartet

"Wir sehen weltweit ein starkes Momentum, vor allem in der Region Asien-Pazifik", sagte Firmenchef Brian Duffy am Donnerstag in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur AWP. So sei etwa die Nachfrage nach AI-Lösungen gross und die SoftwareOne sehe eine Chance darin, seine Kunden in diesem Bereich zu unterstützen.