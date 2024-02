Wachstumsmotor Asien und EMEA

Nach Regionen betrachtet registrierte SoftwareOne das grösste Wachstum im Raum Asien-Pazifik. Das Plus lag hier währungsbereinigt bei fast einem Viertel. In der wichtigsten Region EMEA stiegen die Verkäufe bei konstanten Währungen um 7,6 Prozent. Getrieben wurde es vor allem durch gute Ergebnisse in den Kernländern Schweiz, Deutschland und Österreich. Dagegen stagnierten die Regionen Nord- und Lateinamerika.