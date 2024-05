In den ersten drei Monaten stieg der Umsatz um 3,1 Prozent auf 246,9 Millionen Franken, wie das Innerschweizer Unternehmen am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Dabei machte die Aufwertung des Schweizer Frankens dem Resultat zu schaffen: Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz um 7,4 Prozent.