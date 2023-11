In den Monaten Juli bis September erzielte SofwareOne laut Mitteilung vom Mittwoch einen Umsatz von 233,4 Millionen Franken, was einem Plus von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die Währungseffekte schlugen sich dabei vergleichsweise stark in der Bilanz nieder: Zu konstanten Währungen liegt das Umsatzplus bei 8,4 Prozent.