SoftwareOne Holding AG hat alle globalen PowerConnect-Aktivitäten an den US-Softwareanbieter Rhondos übertragen. Rhondos übernimmt ab sofort weltweit die Verantwortung für Betrieb, Kunden, Personal und Infrastruktur von PowerConnect, wie die amerikanische Firma mit Sitz in Portland im Bundesstaat Oregon am Mittwoch mitteilte.