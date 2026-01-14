Ziel ist es, durch verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung die Plattform für SAP-Daten weiterzuentwickeln und auf kommende Anforderungen - insbesondere im Bereich KI, Präzision und Skalierbarkeit - vorzubereiten.
Die bisherigen PowerConnect-Mitarbeiter werden gemeinsam mit Rhondos ein globales Betriebsmodell umsetzen, um die Unterstützung für Kunden und Partner weltweit sicherzustellen und die technologische Weiterentwicklung zentral zu steuern.
Finanzielle Details wurden im Communiqué nicht genannt.
