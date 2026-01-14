SoftwareOne hat alle globalen PowerConnect-Aktivitäten an den US-Softwareanbieter Rhondos übertragen. Rhondos übernimmt ab sofort weltweit die Verantwortung für Betrieb, Kunden, Personal und Infrastruktur von PowerConnect, wie die amerikanische Firma mit Sitz in Portland im Bundesstaat Oregon am Mittwoch mitteilte.
Ziel ist es, durch verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung die Plattform für SAP-Daten weiterzuentwickeln und auf kommende Anforderungen - insbesondere im Bereich KI, Präzision und Skalierbarkeit - vorzubereiten.
Die bisherigen PowerConnect-Mitarbeiter werden gemeinsam mit Rhondos ein globales Betriebsmodell umsetzen, um die Unterstützung für Kunden und Partner weltweit sicherzustellen und die technologische Weiterentwicklung zentral zu steuern.
Finanzielle Details wurden im Communiqué nicht genannt.
(AWP)