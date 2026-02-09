Im vierten Quartal zog der Umsatz nach IFRS-Standard um 64,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Der Anstieg sei vor allem auf die am 2. Juli 2025 abgeschlossene Akquisition von Crayon zurückzuführen. Auf vergleichbarer kombinierter Basis resultierte ein währungsbereinigtes Plus von 11,0 Prozent. Eine gute Entwicklung habe es dabei vor allem in den Regionen Europa und Asien gegeben. Das Amerika-Geschäft habe sich dagegen nur verhalten entwickelt.