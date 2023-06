Mit dem neuen CEO Brian Duffy und dem neuen VR-Präsidenten Adam Warby an der Spitze sollte das Unternehmen in eine neue Phase des Wachstums und der operativen Exzellenz geführt werden, um künftig mehr Wert für die Aktionäre zu schaffen, so SoftwareOne. Der Verwaltungsrat sieht sich dabei auf gutem Weg.