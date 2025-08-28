Unterstützt durch einen guten Start ins dritte Quartal rechne man in der zweiten Jahreshälfte 2025 mit der Rückkehr zum Wachstum. Insgesamt wird in 2025 mit einer flachen Umsatzentwicklung in Lokalwährungen gerechnet. Total hätten SoftwareOne und Crayon 2024 zusammen 1,58 Milliarden Franken umgesetzt.