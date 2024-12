Wie gross die Auswirkungen sind, war zunächst unklar. In den USA wird Weihnachten traditionell am Morgen des 25. Dezember gefeiert. Viele Familien kommen jedoch bereits am 24. Dezember, an «Christmas Eve», zusammen. Dieses Jahr fällt zudem der Beginn des jüdischen Lichterfests Hanukkah auf den Abend des 25. Dezember, sodass zahlreiche Menschen auf Reisen sind, um rechtzeitig bei ihren Angehörigen zu sein./gei/DP/he