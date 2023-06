Bundesaussenministerin Annalena Baerbock verkürzt wegen des Machtkampfs in Russland ihre eigentlich auf zwei Tage ausgelegte Reise nach Südafrika. Die Ministerin habe "ihre geplante Abreise nach Südafrika um einen Tag nach hinten verschoben, um angesichts der jüngsten Entwicklungen in Russland am Montagvormittag in Luxemburg an einem Treffen der EU-Aussenminister teilzunehmen", teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am späten Samstagabend in Berlin mit. Baerbock wolle nun am Montagnachmittag nach Südafrika aufbrechen.