Oppositionsführer Jair Lapid hingegen verbat sich eine Einmischung in israelische Justizangelegenheiten durch den US-Präsidenten. Israel sei Trump zwar sehr dankbar für seine Unterstützung. Aber: «Der Präsident sollte sich nicht in ein Gerichtsverfahren in einem unabhängigen Land einmischen», sagte Lapid der Nachrichtenseite «ynet».