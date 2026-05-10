Am Aktionstag sei kritisiert worden, dass in den meisten Kantonen spezialisierte Anlaufstellen vollständig fehlen und häufig lediglich punktuelle Angebote existieren würden, schreiben die Organisatoren der Schweizerischen Gesellschaft für ME & CFS. Die Diagnosestellung erfolge oft zu spät, was auch auf erhebliche Defizite in Aus- und Weiterbildung zum Thema zurückzuführen sei.