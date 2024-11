Rund 1000 Personen haben am Samstag vor dem Stahlwerk in Gerlafingen SO für den Erhalt des Werks demonstriert. Sie forderten von der Politik Sofortmassnahmen zur Rettung der einzigen Recyclingstahl-Produktion in der Schweiz und vom Unternehmen einen Verzicht auf Entlassungen. Kantonspolitiker stützten die Mitarbeitenden.