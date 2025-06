Das Hilfspaket des Bundes sehe eine Beteiligung der Standortkantone vor, daher müssten die Kantonsparlamente von Solothurn und Luzern ihren Anteil an der Unterstützung der Stahlwerke in Gerlafingen SO und Emmenbrücke LU formell beschliessen. Dies schrieben die Gewerkschaften Unia und Syna sowie der Kaufmännische Verband Schweiz und Angestellte Schweiz am Donnerstag in einer gemeinsamen Medienmitteilung.