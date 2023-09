Die aktuelle Situation am Wohnimmobilienmarkt sei für Solvalor günstig, heisst es mit Blick in die Zukunft. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage sorge für einen Rückgang der Leerstände, während die Mieteinnahmen durch den höheren Referenzzins weiter steigen dürften. Der Erwerb neuer Wohnobjekte soll in diesem Umfeld fortgesetzt werden. Der Fonds sei nun offen für Sacheinlagen, wodurch Eigentümer ihre Immobilien gegen Fondsanteile eintauschen könnten.