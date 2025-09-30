Die wieder gesunkenen Zinsen führten zu geringeren Kosten. So gingen die Fremdfinanzierungskosten deutlich auf 1,12 von 1,89 Prozent zurück. Das Nettoergebnis nahm in der Folge um 9,6 Prozent auf 34,0 Millionen zu. Die Anleger sollen nun für das Geschäftsjahr 2024/2025 eine in der Schweiz steuerfreie Dividende von 5,40 Franken pro Anteil erhalten (VJ 5,35 Fr.).