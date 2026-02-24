Konkret stiegen die Mieteinnahmen um 5,1 Prozent oder 1,9 Millionen auf 38,8 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagabend hiess. Dabei trugen Übernahmen von Liegenschaften knappe 0,6 Millionen und die Senkung der Leerstände 0,1 Millionen zum Wachstum bei. Rein organisch seien die Einnahmen um 0,7 Millionen gestiegen.
Mit 0,6 Millionen positiv ins Gewicht fielen zudem jüngst fertiggestellte Sanierungen und Aufstockungen bestehender Immobilien, wie es hiess. Die seien am Chemin de Chandieu 22 in Lausanne, an der Rue des Voisins 5 in Genf sowie am Chemin du Fau-Blanc 3-5 in Pully abgeschlossen worden.
Die Zahl der Mietzinsausfallrate ging gegenüber dem Vorjahr auf 1,17 Prozent von 1,44 Prozent zurück. Und aus dem Verkauf von Stockwerkeigentum erzielte der Fonds einen Nettokapitalgewinn von 1,36 Millionen Franken oder 23 Rappen je Anteil.
Unter dem Strich verblieb im ersten Halbjahr ein Nettoergebnis von 2,84 Millionen Franken, was um deutliche 17 Prozent mehr ist als in der Vorjahresperiode. Dazu hätten auch die attraktiven Zinskonditionen am Hypothekarmarkt einen Beitrag geleistet, hiess es.
Im zweiten Halbjahr rechnet Solvalor 61 auch dank weiterer Zukäufe mit einer positiven Geschäftsentwicklung. Zugekauft wurde in Lausanne und in Gland. Parallel dazu seien an sieben Standorten Sanierungen und die Verdichtung von Immobilien im Gange. Diese würden langfristig zu zusätzlichen Mieteinnahmen in Höhe von 1,7 Millionen Franken führen.
Um das Wachstum zu finanzieren, hat der Fonds im November eine weitere Kapitalerhöhung im Umfang von 176 Millionen Franken durchgeführt. Mit diesem Geld sei der Kauf von fünf Liegenschaften im Wert von 110,03 Millionen möglich gewesen. Und die Fondsleitung prüfe weitere Akquisitionsmöglichkeiten in den Innenstädten der Westschweiz.
mk/
(AWP)