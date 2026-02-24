Um das Wachstum zu finanzieren, hat der Fonds im November eine weitere Kapitalerhöhung im Umfang von 176 Millionen Franken durchgeführt. Mit diesem Geld sei der Kauf von fünf Liegenschaften im Wert von 110,03 Millionen möglich gewesen. Und die Fondsleitung prüfe weitere Akquisitionsmöglichkeiten in den Innenstädten der Westschweiz.