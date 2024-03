Derzeit würden die Grundlagen für die geplante Transaktion erarbeitet. Diese soll einen Umfang von rund 170 Millionen Franken haben. Ende Mai soll dazu an der Schweizer Börse SIX ein Bezugsrechtshandel stattfinden. Die detaillierten Bedingungen der Kapitalerhöhung werden voraussichtlich am 6. Mai 2024 veröffentlicht, wie der Fonds weiter mitteilte.