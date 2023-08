Die somalische Regierung will die Social-Media-Plattformen Tiktok und Telegram verbieten. Das Ministerium für Telekommunikation und Technologie fordere alle Internetanbieter auf, den Zugriff auf die Netzwerke ab Donnerstag zu sperren, hiess es in einer Mitteilung des Ministeriums. Die Netzwerke würden von der Terrorgruppe Al-Shabaab genutzt, um "unmoralische und verstörende Bilder" zu verbreiten, erklärte das Ministerium am Sonntag weiter. Gegen jedes Unternehmen, das diese Richtlinie nach Ablauf der Frist ignoriere, würden Massnahmen ergriffen, hiess es.

