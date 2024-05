Umstrittene Ausgabenkürzungen

Zu reden geben werden in der ersten Sessionswoche verschiedene brisante Dossiers. So debattiert der Nationalrat als Zweitrat etwa strengere Massnahmen gegen Minderjährigen-Ehen. Im Grundsatz will die zuständige Kommission dem Ständerat und Bundesrat folgen. Kritik gibt es aber daran, dass in Einzelfällen eine richterliche Interessenabwägung erfolgen soll.