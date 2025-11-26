Stabile Buchungen im Winter

Zufrieden zeigte sich Raoul auch mit der laufenden Wintersaison. Zwar liege die Zahl der Buchungen mit einem Prozent plus nur knapp über dem Vorjahr. Angesichts des starken Zuwachses im vergangenen Winter, als die Gästezahl um 39 Prozent zugelegt hatte, sei das aber mehr als erfreulich. «Dass wir das hohe Buchungsniveau des Vorjahres auch in dieser Wintersaison halten, verdeutlicht einmal mehr den Trend», so Raoul. «Die Winter-Auszeit in der Sonne ist weiterhin stark gefragt.»