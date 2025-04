Nachdem US-Präsident Donald Trump am Vorabend im internationalen Handelskonflikt zurückgerudert und bestimmte gerade in Kraft getretene Zölle für 90 Tage ausgesetzt hatte, ging es am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt auf breiter Front steil aufwärts. Die VW-Aktie notierte kurz nach Handelsbeginn mehr als sechs Prozent höher. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi wertete die bestätigte Prognose positiv.