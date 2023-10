Solidaritätsbekundungen

Die seit rund 20 Jahren stattfindende traditionelle Mahnwache in Bern für Frieden in Israel und Palästina, die für Freitag geplant war, wurde am Donnerstag wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Veranstalter sind die Fachstelle Ökumene, Mission und Entwicklungszusammenarbeit der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sowie Justitia et Pax in Palästina (JPP).