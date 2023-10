In einem ersten Evakuierungsflug waren am späten Dienstagabend 224 Personen in die Schweiz geflogen worden. Insgesamt konnten bisher mit zwei Sonderflügen rund 430 Personen in die Schweiz geflogen werden. Der dritte Sonderflug aus Tel Aviv sollte am Donnerstagabend in Zürich eintreffen.