Angesichts der anhaltenden Eskalation im Gazastreifen haben arabische und weitere islamische Staaten am Samstag eine internationale Friedenskonferenz gefordert. In der Abschlusserklärung des Sondergipfels in der saudischen Hauptstadt Riad mit hochrangigen Vertretern hiess es, eine solche Konferenz müsste so schnell wie möglich abgehalten werden, um einen Friedensprozess «auf der Grundlage des Völkerrechts und internationaler Beschlüsse» in Gang zu bringen. Die Staaten riefen zu einem sofortigen Stopp der «israelischen Aggressionen» auf.

12.11.2023 12:04