Aus Sicht der Anbaubetriebe sei die Saison in diesem Jahr bislang positiv verlaufen, trotz eines zeitweise eher trüben und kalten Wetters im April. «Die Entwicklung der Spargelsaison ist immer sehr an den Witterungsverlauf geknüpft», sagte Glässer. So sei der Auftakt der Saison dank des sonnigen Wetters um Ostern herum sehr gut verlaufen, weil recht viel Ware verfügbar gewesen sei. Wegen des schlechteren Wetters Mitte April seien zwar die Erntemengen zurückgegangen, was aber durch eingelagerte Bestände ausgeglichen werden konnte. Dank zahlreicher Werbeaktionen des Lebensmitteleinzelhandels sei auch die Nachfrage auf einem hohen Niveau geblieben.