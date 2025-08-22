Um die Auswirkungen der Sonntagsarbeit zu erforschen, gab die Sonntagsallianz eine Studie beim Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern in Auftrag. Diese kommt zum Schluss, dass Sonntagsarbeit das physische, psychische und soziale Wohlbefinden nicht nur bei den Arbeitnehmenden, sondern auch bei ihren Familien beeinträchtigt.