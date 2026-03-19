Vorgeworfen wird Rutishauser die Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen. Er habe in einem Artikel vom 9. Juli 2023 aus einer Untersuchung der Staatsanwaltschaft zitiert, die noch nicht öffentlich gemacht wurde. Dabei ging es um ein Vorverfahren gegen Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz und drei weitere Männer.