Wie Sonova am Montag mitteilte, kam der Umsatz des fortgeführten Geschäfts bei 3,61 Milliarden Franken zu liegen. Das war ein Minus von 0,2 Prozent. In Lokalwährungen erzielte Sonova dagegen ein Plus von 5,9 Prozent. Damit hat das Hörsystem-Unternehmen aus Stäfa ZH die eigene Zielvorgabe erfüllt, die ein Plus zwischen 5 und 9 Prozent in Lokalwährungen vorsah.
Treiber war ein starkes Wachstum im Geschäft mit Hörgeräten, zu dem einerseits die Geräte und Plattformen, aber auch das Service-Geschäft zählen. Wie CEO Eric Bernard im Gespräch mit Journalisten betonte, wuchs Sonova vor allem im zweiten Halbjahr im Grosshandelsgeschäft (Wholesale). «Wir verzeichneten eine sehr starke Entwicklung, was zu dem höchsten Marktanteilsgewinn seit sechs Jahren führte», betonte der Unternehmenslenker während der Telefonkonferenz.
Gesamtmarkt mit besserer Dynamik
Aber auch der Gesamtmarkt zeigt sich laut dem Sonova-Chef wieder etwas dynamischer: «Im jüngsten Quartal näherte sich das Branchenwachstum wieder der Marke von vier Prozent an», sagte Bernard im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Das sei ein gutes Zeichen. «Und wir haben deutliche Marktanteile hinzugewonnen.»
Im Gegensatz dazu stand das Segment mit Implantaten vor allem im zweiten Halbjahr unter Druck. Belastend wirkten insbesondere regulatorische Veränderungen in China, schwächere Upgrade-Verkäufe sowie zunehmender Wettbewerbsdruck nach Produkteinführungen grosser Konkurrenten.
Nicht mehr in den Zahlen enthalten ist der Bereich für Kopfhörer und Audiozubehör von Sennheiser. Sonova hatte Ende März im Rahmen einer Strategie-Überprüfung mitgeteilt, diesen Geschäftsbereich zu veräussern.
Weiteres Wachstum angepeilt
Für das bereits angelaufene Geschäftsjahr 2026/27 strebt Sonova zu konstanten Wechselkursen ein Wachstum des konsolidierten Umsatzes von 5 bis 8 Prozent an. Der Kern-Ebit soll um 7 bis 10 Prozent zulegen. Sonova richtet die Guidance erstmals auf diese Gewinngrösse aus. Im Geschäftsjahr 2025/26 lag er bei 780 Millionen Franken.
Dabei spiele die Region Asien-Pazifik (APAC) eine immer grössere Rolle, erklärte der Konzernlenker. Aktuell trage sie rund 10 Prozent zum Umsatz bei. Er gehe aber davon aus, dass dieser Anteil mittelfristig deutlich steigen werde. Als treibende Kräfte nannte Bernard die grosse Bevölkerungsbasis und demografische Trends.
Aber auch der US-Markt bleibt gemäss dem Sonova-Chef insgesamt der wichtigste Markt weltweit in Bezug auf Marktgrösse und Umsatzpotenzial. Dort sehe er weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial, da die Penetrationsrate noch Raum für Steigerungen biete.
An der Börse kam Sonova mit den Zahlen gut an. In einem insgesamt zurückhaltenden Umfeld gewannen die Papiere am Montagvormittag 2,6 Prozent hinzu.
hr/an
(AWP)