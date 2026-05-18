Treiber war ein starkes Wachstum im Geschäft mit Hörgeräten, zu dem einerseits die Geräte und Plattformen, aber auch das Service-Geschäft zählen. Wie CEO Eric Bernard im Gespräch mit Journalisten betonte, wuchs Sonova vor allem im zweiten Halbjahr im Grosshandelsgeschäft (Wholesale). «Wir verzeichneten eine sehr starke Entwicklung, was zu dem höchsten Marktanteilsgewinn seit sechs Jahren führte», betonte der Unternehmenslenker während der Telefonkonferenz.