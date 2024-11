Nach Produktgruppen trug das Hörgeräte-Segment (Geräteverkauf und Betrieb von Ladengeschäften) insgesamt 1,69 Milliarden zum Umsatz bei (+5,4 Prozent in Lokalwährungen). Mit so genannten Cochlea-Implantaten erzielte Sonova einen Umsatz von 147,6 Mio (+13 Prozent in Lokalwährungen). Und mit dem Verkauf von Kopfhörern der Marke Sennheiser 116,7 Mio (-1,7 Prozent in Lokalwährungen).