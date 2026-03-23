Man sei bemüht, den bestmöglichen Eigentümer zu finden, heisst es in der Mitteilung weiter. Ab dem Jahresabschluss 2025/26 wird es als zum Verkauf bestimmter Geschäftsbereich ausgewiesen. Zu der Sparte zählt unter anderem die Marke Sennheiser. Sonova hatte die Consumer Division der Sennheiser Electronic GmbH im Mai 2021 für 200 Millionen Euro übernommen.