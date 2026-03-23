Wie es in dem Communiqué vom Montag heisst, wolle man sich strategisch klarer ausrichten. Daher sei der Verkauf des Consumer Hearing-Geschäfts geplant und damit die Fokussierung auf die Kernaktivitäten in der Hörversorgung.
Das Consumer-Hearing-Geschäft von Sonova ist im Grunde der Konsumenten-Elektronik-Bereich des Konzerns - also alles, was sich nicht direkt an Patienten mit Hörgeräten, sondern an normale Endkunden richtet.
Es umfasst Audio-Produkte für Konsumenten wie Premium-Kopfhörer, True-Wireless-Earbuds, Audiophile High-End-Geräte und Soundbars. Auch dazu gehören «Hörlösungen light» (sogenannte Hearables), die etwa Sprache in lauter Umgebung verbessern, aber noch keine klassischen Hörgeräte sind.
Man sei bemüht, den bestmöglichen Eigentümer zu finden, heisst es in der Mitteilung weiter. Ab dem Jahresabschluss 2025/26 wird es als zum Verkauf bestimmter Geschäftsbereich ausgewiesen. Zu der Sparte zählt unter anderem die Marke Sennheiser. Sonova hatte die Consumer Division der Sennheiser Electronic GmbH im Mai 2021 für 200 Millionen Euro übernommen.
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(AWP)