Mit dem Phonak Virto R Infinio präsentiert Sonova laut Communiqué erstmals ein wiederaufladbares Im-Ohr-Gerät. Damit steigt das Unternehmen aus Stäfa in einen Wachstumsmarkt ein. So habe der Anteil an wiederaufladbaren Im-Ohr-Geräten in den letzten Jahren zugenommen und mache mittlerweile etwa die Hälfte dieses Segments aus. Weitere Entwicklungen in diesem Bereich seien in den kommenden Monaten geplant.