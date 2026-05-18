Um 9,1 Prozent in Lokalwährung seien die Einnahmen in den USA gestiegen, heisst es in der Mitteilung. Dabei habe Sonova von Marktanteilsgewinnen im Wholesale-Geschäft sowohl im Privatmarkt als auch bei Verkäufen an das US-amerikanische Department of Veterans Affairs (VA) profitiert. Dank der erfolgreichen Einführung von Virto R Infinio - Sonovas erste wiederaufladbare, individuell angepasste Im-Ohr-Lösung (IdO) - konnte der Konzern dort seine führende Position weiter ausbauen.
Derweil wirkte sich die Produkteinführung eines Wettbewerbers auf den Umsatz im Cochlea-Implantate-Segment in der zweiten Jahreshälfte eher negativ aus.
Mit einem Plus von 4,8 Prozent fiel das Umsatzwachstum in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) etwas tiefer aus. Derweil war die Entwicklung (+1,4 Prozent) in der Region Asien/Pazifik (APAC) durch Bremseffekte in China gekennzeichnet. Während sowohl das Wholesale- als auch das Retail-Geschäft in Australien und Japan stark wuchsen, nahm in China das Retail-Geschäft zwar zweistellig zu. Das Cochlea-Implantate-Geschäft blieb jedoch aufgrund der Einführung der volumenbasierten Beschaffung (Volume-Based Procurement, VBP) in China belastet.
hr/an
(AWP)