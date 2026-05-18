Mit einem Plus von 4,8 Prozent fiel das Umsatzwachstum in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) etwas tiefer aus. Derweil war die Entwicklung (+1,4 Prozent) in der Region Asien/Pazifik (APAC) durch Bremseffekte in China gekennzeichnet. Während sowohl das Wholesale- als auch das Retail-Geschäft in Australien und Japan stark wuchsen, nahm in China das Retail-Geschäft zwar zweistellig zu. Das Cochlea-Implantate-Geschäft blieb jedoch aufgrund der Einführung der volumenbasierten Beschaffung (Volume-Based Procurement, VBP) in China belastet.