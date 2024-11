Der Umsatz stieg in der Berichtsperiode um 4,6 Prozent auf 1,83 Milliarden Franken, wie Sonova am Dienstag mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITA) sank hingegen um 7,1 Prozent auf 325,2 Millionen, was einer Marge von 17,7 Prozent entspricht. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 211,7 Millionen Franken (VJ 249,6 Mio).