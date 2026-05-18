Wie Sonova am Montag mitteilte, kam der Umsatz des fortgeführte Geschäfts in dem Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr bei 3,61 Milliarden Franken zu liegen. Das war ein Minus von 0,2 Prozent. In Lokalwährungen erzielte Sonova dagegen ein Plus von 5,9 Prozent. Damit hat das Hörsystem-Unternehmen die eigene Zielvorgabe erfüllt, die ein Plus zwischen 5 und 9 Prozent in Lokalwährungen vorsah.