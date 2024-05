Zu den neuen Produkten wollte sich Kaldowski noch nicht zu sehr in die Karten schauen lassen, betonte aber, dass Sonova die Investitionen in Forschung und Entwicklung in den letzten fünf Jahren um 60 Prozent erhöht habe. Die Kunden könnten daher auf jeden Fall eine höhere Rechenleistung in den neuen Hörgeräten erwarten. Zudem sei viel in die Unterdrückung von Störgeräuschen - das so genannte «Noise Cancelling» - investiert worden.