Der Unterhaltungs- und Elektronikkonzern Sony erwartet nach einem guten ersten Quartal mehr Gewinn im Geschäftsjahr als bisher. So geht Sony nun von 1,72 Billionen Yen (9,3 Mrd Euro) operativem Gewinn aus statt von 1,6 Billionen, wie der Konzern am Freitag in Tokio mitteilten. Das ist mehr als von Analysten vorher geschätzt. Massgeblich für die besseren Aussichten ist vor allem die Gaming-Sparte rund um das Playstation-Netzwerk aus Spielkonsole und Spielen. Im ersten Quartal profitierte das Geschäft insbesondere vom schwächeren Yen und von Rückerstattungen von US-Einfuhrzöllen, welche die Resultate mit der Playstation zuvor belastet hatten.