Sony steigerte den Erlös im dritten Quartal in den fortgeführten Geschäften um ein Prozent auf 3,7 Billionen Yen - dabei gab der schwächere Yen Schub. Währungsbereinigt wäre der Umsatz um zwei Prozent gefallen. In der Gamingsparte halfen neue Blockbusterspiele der Reihen «Battlefield» und «Call of Duty» von fremden Entwicklern. Das von Sony selbst entwickelte Spiel «Ghost of Yotei» trug zu einem Anstieg der Softwareerlöse bei. Im Hardwaregeschäft weiteten sich allerdings die Verluste aus.